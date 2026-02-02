Video Pillole
Tg Sport – 2/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter non sbaglia un colpo, poker Juventus a Parma
– Carnesecchi ferma il Como, il Verona esonera Zanetti
– Alcaraz trionfa e allunga su Sinner, Musetti resta numero 5
– Trento sorprende la Virtus, Brescia batte Milano e scappa
– La Barba al Palo – Scudetto affare fra Inter e Napoli ma Conte non si lamenti

