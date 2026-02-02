Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Tg Sport – 2/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter non sbaglia un colpo, poker Juventus a Parma
– Carnesecchi ferma il Como, il Verona esonera Zanetti
– Alcaraz trionfa e allunga su Sinner, Musetti resta numero 5
– Trento sorprende la Virtus, Brescia batte Milano e scappa
– La Barba al Palo – Scudetto affare fra Inter e Napoli ma Conte non si lamenti
