Turismo di lusso, Italia tra le mete più ambite al mondo





ROMA (ITALPRESS) – Il turismo di lusso si conferma uno dei motori più dinamici della crescita del settore in Italia, rafforzando il posizionamento del Paese tra le destinazioni più ambite al mondo.

È quanto emerso dai dati Enit, illustrati in occasione della 34^ edizione della kermesse svizzera Fespo & Golfmesse di Zurigo.

Negli ultimi 25 anni il turismo internazionale ha premiato sempre più le destinazioni italiane, con una spesa quasi raddoppiata, arrivata nel 2024 a oltre 54 miliardi di euro.

A spendere di più, per una notte, sono i viaggiatori provenienti dal Principato di Monaco e dalla Slovenia, seguiti poi da coloro che arrivano da Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Singapore, Nuova Zelanda e Dubai.

Un sistema ricettivo d’eccellenza, con oltre 770 hotel cinque stelle, accompagna questa crescita, insieme a segmenti chiave come shopping tourism e golf, che rendono il lusso un vero traino economico e occupazionale per l’intero Paese.

I movimenti registrati in queste strutture includono arrivi in crescita del 7% e pernottamenti in aumento del 9%.

Per quanto concerne il golf, l’Italia è sul podio delle destinazioni europee più rilevanti.

