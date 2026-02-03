Nel 2025 aumentano le ore di cassa integrazione in provincia di Cremona.

Il dato complessivo registra una crescita del 16,9% rispetto al 2024: a incidere maggiormente è il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (che sfiora i 2,6 milioni di ore) mentre quella straordinaria cala drasticamente di oltre il 90 per cento.

“Stiamo vivendo una fase di attesa – afferma Ivan Zaffanelli, segretario generale della Cisl Asse del Po – in un territorio che comunque resta industrialmente solido. La produzione, pur tenendo, si ferma spesso; le imprese reggono, ma non investono. Un atteggiamento prudente che rischia di trasformarsi in un freno strutturale”.

La crescita della cassa integrazione ordinaria coinvolge settori importanti dell’economia locale come meccanica, chimica-plastica e alimentare.

“Ogni lavoratore in cassa integrazione perde circa il 20 per cento del reddito netto – ricorda Zaffanelli – e la precarietà prolungata pesa sulle famiglie e sulla tenuta sociale”.

“Per questo – conclude – la cassa integrazione va governata attraverso la contrattazione e accompagnata da percorsi di formazione e riqualificazione professionale, affinché i periodi di sospensione diventino un’occasione per rafforzare le competenze dei lavoratori e preparare la ripresa“.

