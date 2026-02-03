Ultime News

3 Feb 2026 Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo
3 Feb 2026 Finissage a chiusura della mostra dedicata all'artista Dante Ruffini
3 Feb 2026 Eco The Photovoltaic Group investe nell’agrivoltaico con il Basket Bond Filiera Lombardia
3 Feb 2026 Concorso Luigi Masserini, modalità della quinta edizione
3 Feb 2026 Apima Cremona, cambio al vertice: arriva Remagni Buoli
Fontana “Fermo preventivo c’è sempre stato, problema è che convalida non arriva”

MILANO (ITALPRESS) – “Il fermo” preventivo “c’è sempre stato. L’abbiamo sempre utilizzato anche in passato. Diciamo che non siamo più tanto abituati ad avere poi le convalide. È una cosa diversa, soprattutto per certi generi di reati. La convalida non arriva mai. Ma il fermo c’è sempre stato”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia commemorativa dei Servitori della Repubblica che si è tenuta oggi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli, rispondendo a una domanda sul fermo preventivo previsto nel pacchetto sicurezza allo studio del Governo.

