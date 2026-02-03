Ultime News

3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in una Rsa: a processo per peculato
3 Feb 2026 Arrestato 19enne ultras dell'Inter che ha lanciato la bomba carta verso Audero
3 Feb 2026 “Verso gli 80 anni della Repubblica": il 4 febbraio incontro in Comune
3 Feb 2026 Cna sostiene Fondazione Ponchielli: partnership tra cultura, artigianato e territorio
3 Feb 2026 Botte dal marito, vittima reticente: "E' una cosa normale nelle nostre famiglie"
Video Pillole

L’agricoltura rigenerativa al centro del Forum IPAgro di Milano Marittima

MILANO MARITTIMA (RAVENNA) (ITALPRESS) – Si è analizzata anche l’agricoltura rigenerativa durante la XXIII edizione del Forum Impresa Persona Agroalimentare che si è tenuta, nel weekend, a Milano Marittima (Ravenna). Il Forum ha riunito 400 imprenditori e manager del settore agroalimentare per confrontarsi sul momento delicato e ricco di sfide che il settore sta affrontando. A parlare di agricoltura rigenerativa e a raccontarne i principi c’era Bayer.
f03/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...