3 Feb 2026 Sicurezza, due mozioni in Regione. Ventura (FdI): "Potenziale le politiche sul territorio"
3 Feb 2026 Cassa integrazione, crescita in provincia: a Cremona +17% rispetto al 2024
3 Feb 2026 Centropadane Engineering verso
il concordato preventivo
3 Feb 2026 Olimpiadi: la cremonese Elisabetta Salvadori responsabile del "food and beverage"
3 Feb 2026 Concorso musicale Enrico Arisi: a Vescovato aperte le iscrizioni per la 32esima edizione
Video Pillole

Milano-Cortina, Buonfiglio “Caso doping Passler? Sembra superficialità”

MILANO (ITALPRESS) – “Caso doping Passler? Ho sentito stamattina il responsabile della preparazione olimpica, sono in attesa di capire se ci saranno le contro-analisi, sembra davvero una superficialità”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della presentazione dei palinsesti HBO Max per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “In questi casi, stiamo dimostrando di essere un Paese eccezionale, dove il centro anti-doping che abbiamo appena inaugurato a Roma funziona. Se poi si saranno sbagliati, dal punto di vista umano sono contentissimo. Sennò, stiamo dimostrando al mondo che funzioniamo”, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.
