Ultime News

7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
7 Feb 2026 Juvi in cerca di gloria: sfida a Verona per continuare la striscia vincente in A2
7 Feb 2026 A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa
7 Feb 2026 Thorsby e Maleh, qualità e fisico per un centrocampo a caccia di idee e gol
7 Feb 2026 Inaugurata al Museo Archeologico "Il giardino privato", mostra dedicata a Chiara Toni
Cronaca

A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa

Appuntamento questa sera e domani alle ore 19.30 su CR1, canale 19

"24minuti" condotto da Simone Bacchetta
Fill-1

Doppio consueto appuntamento, stasera e domani alle 19:30, con “24minuti”, l’approfondimento del weekend condotto da Simone Bacchetta.

La geopolitica del nucleare, i negoziati in Oman tra Usa e Iran sul nucleare, il decaduto accordo New Start tra Usa e Russia (ma ce ne sarebbe già un altro alle viste), l’incontro (del disgelo) tra il vicepresidente Usa Vance e la premier Meloni prima della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici. Sono gli argomenti di cui parleremo stasera con Claudio Bertolotti, direttore del centro studi START InSight ed esperto di politica internazionale, terrorismo e sicurezza.

Domani invece, con il mediatore penale Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo dell’antiterrorismo Sergio Bazzega, ucciso dal brigatista Walter Alasia 50 anni fa, parleremo di giustizia riparativa. Uno sguardo diverso sulla giustizia, un nuovo modello di giustizia fatto, se così vogliamo dire, di condivisione del dolore.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...