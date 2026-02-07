A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa

Doppio consueto appuntamento, stasera e domani alle 19:30, con “24minuti”, l’approfondimento del weekend condotto da Simone Bacchetta.

La geopolitica del nucleare, i negoziati in Oman tra Usa e Iran sul nucleare, il decaduto accordo New Start tra Usa e Russia (ma ce ne sarebbe già un altro alle viste), l’incontro (del disgelo) tra il vicepresidente Usa Vance e la premier Meloni prima della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici. Sono gli argomenti di cui parleremo stasera con Claudio Bertolotti, direttore del centro studi START InSight ed esperto di politica internazionale, terrorismo e sicurezza.

Domani invece, con il mediatore penale Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo dell’antiterrorismo Sergio Bazzega, ucciso dal brigatista Walter Alasia 50 anni fa, parleremo di giustizia riparativa. Uno sguardo diverso sulla giustizia, un nuovo modello di giustizia fatto, se così vogliamo dire, di condivisione del dolore.

