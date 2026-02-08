Cremo, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro l'Atalanta

Grazie alla qualità dei quattro nuovi innesti di mercato, potrebbe essere una Cremonese profondamente rinnovata nell’undici titolare, in occasione della difficile sfida sul campo dell’Atalanta. Davide Nicola, ancora una volta, dovrà fare i conti con assenze pesanti, ma i rinforzi approdati in grigiorosso durante la finestra invernale del calciomercato potrebbero dare una grossa mano all’allenatore per fare fronte agli infortuni.

Nella probabile formazione titolare che scenderà in campo contro l’Atalanta, tra i pali dovrebbe esserci Audero, nonostante i problemi accusati dopo essere stato colpito da un petardo scagliato dalla Curva Nord nell’ultima gara contro l’Inter. Riguardo i tre centrali difensivi, dal primo minuto assieme a Terracciano e Baschirotto potrebbe scendere in campo il nuovo acquisto Luperto, arrivato dal Cagliari, elemento di grande esperienza per la Serie A, possibile alternativa di capitan Bianchetti, in questo momento non al meglio.

Sulle due corsie esterne, i favoriti sono Barbieri per la fascia destra e Pezzella per quella sinistra. Ma le novità più importanti dovrebbero riguardare il centrocampo. Con Bondo out e Vandeputte in forte dubbio, potrebbero partire dal primo minuto i volti nuovi Maleh e Thorsby, con Grassi in cabina di regia. Restano da capire le condizioni di Payero, che se dovesse aver recuperato al cento per cento sarebbe chiaramente in ballottaggio con Thorsby per il ruolo di mezzala destra.

In attacco ultimamente Nicola si è sempre affidato a Vardy e a Bonazzoli. Ma l’arrivo di Djuric offre caratteristiche che nel reparto avanzato mancavano, utili ad aprire spazi agli inserimenti dei compagni, a fare salire la squadra e a rendere pericolosa la Cremo sulle palle alte. Lo spezzone di gara giocato dalla punta bosniaca contro l’Inter ha già messo in evidenza queste peculiarità. Djuric potrebbe quindi partire dall’inizio al fianco di Vardy, oppure in coppia con Bonazzoli, nel caso in cui Nicola volesse lasciar rifiatare il campione inglese, già diffidato e costretto eventualmente a saltare lo scontro diretto con il Genoa in caso di ammonizione.

