Consiglio provinciale il 10 febbraio: si parla del Piano Cave

Tra i punti in discussione anche le modifiche al regolamento per l'istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone private della libertà personale e un'interrogazione consiliare a risposta orale relativa alla posizione assunta dal Presidente della Provincia nell'assemblea dei soci di Padania Acque Spa del 18 dicembre 2025

E’ convocato per martedì 10 febbraio il primo Consiglio provinciale del 2026 in seduta pubblica.

All’ordine del giorno figurano provvedimenti di particolare rilievo per la programmazione e la gestione dell’ente, a partire dalle variazioni al DUP 2026/2028 e al Bilancio di previsione 2026-2028, fino all’esame del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 con la costituzione di vincoli di destinazione.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il documento programmatico per la redazione del Piano delle Attività Estrattive, atto strategico per la pianificazione territoriale e a deliberare in merito alla costruzione del centro polifunzionale per l’emergenza di Protezione civile nel Comune di Crema.

Tra i punti in discussione anche le modifiche al regolamento per l’istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone private della libertà personale e un’interrogazione consiliare a risposta orale relativa alla posizione assunta dal Presidente della Provincia nell’assemblea dei soci di Padania Acque Spa del 18 dicembre 2025.

