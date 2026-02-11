Video Pillole
Tg News – 11/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Francia chiede dimissioni Francesca Albanese da relatrice Onu
– Aiuti a Kiev, la Camera approva la fiducia anche con deputati Vannacci
– Strage in un liceo canadese, 10 morti e 27 feriti
– Cisgiordania, Londra condanna la stretta di Netanyahu
– Jacques Moretti: “Estintori non usati, tutti pensavano a fuggire”
– Omicidio di Zoe, convalidato il fermo di Alex Manna
– Niscemi, consegnati primi alloggi agli sfollati
– Webuild racconta 120 anni di infrastrutture, mostra “Evolutio” approda a Milano
– Previsioni 3B Meteo 12 Febbraio
azn
