Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli

La Società Filodrammatica Cremonese, fondata nel 1801, compirà quest’anno 225 anni. Tra i caposaldi delle sue attività conviviali e tempoliberistiche c’è sempre stato il festeggiamento della ricorrenza del carnevale, sia per i soci adulti, per i quali (soprattutto a far tempo degli anni ‘50 dello scorso secolo), venivano allestiti sontuosi veglioni, che per gli aggregati famigliari infantili per i quali il “veglioncino” ha sempre costituito un’occasione di festosa convivialità, allargata a tutti i bimbi della città.

Negli anni la Società Filodrammatica Cremonese ha sempre festeggiato il carnevale con balli e musica all’interno del teatro e soprattutto ha sempre organizzato feste per i bambini, che al termine potevano sfilare sul palco mascherati con i loro abiti.

Quest’anno, anche allo scopo di sottolineare un anniversario a tre cifre, fatto di dedizione ai soci e all’intera città, la festa, fissata per lunedì 16 febbraio alle 16, è imperniata sui racconti, amici e magia con i pupazzi del Magico Beru.

L’evento è aperto a tutti i bambini cremonesi e a tutti gli accompagnatori, senza nessun obbligo di prenotazione e compatibilmente con una capienza che sia rispettosa della sicurezza. L’ingresso è libero. Si consiglia, allo scopo di evitare resse al teatro, di anticipare l’accesso.

