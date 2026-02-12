Brignone “Era già un privilegio esserci, è stato un percorso difficile”

CORTINA (ITALPRESS) – “E’ speciale essere qua, non sapevo nemmeno se sarei tornata a fare l’atleta. È stato un percorso veramente difficile, da un lato ero pronta e dall’altro sapevo che avrei continuato a soffrire. Mi sento una privilegiata a essere qua, non era scontata la mia presenza, ed essere qui con una medaglia era impensabile”. Sono le parole di Federica Brignone, ospite a Casa Italia Cortina dopo l’oro nel super-G. Per la campionessa valdostana c’è ancora il gigante: “Intanto mi godo questa emozione, poi vada come vada cercherò di dare il massimo e quello che viene viene”.

