Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Video Pillole

Brignone “Era già un privilegio esserci, è stato un percorso difficile”

CORTINA (ITALPRESS) – “E’ speciale essere qua, non sapevo nemmeno se sarei tornata a fare l’atleta. È stato un percorso veramente difficile, da un lato ero pronta e dall’altro sapevo che avrei continuato a soffrire. Mi sento una privilegiata a essere qua, non era scontata la mia presenza, ed essere qui con una medaglia era impensabile”. Sono le parole di Federica Brignone, ospite a Casa Italia Cortina dopo l’oro nel super-G. Per la campionessa valdostana c’è ancora il gigante: “Intanto mi godo questa emozione, poi vada come vada cercherò di dare il massimo e quello che viene viene”.

glb/gtr/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...