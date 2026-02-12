Cibo per gatti e sali anti-umidità i prodotti più richiesti dai cremonesi su Amazon

Cibo umido per gatti; nastro biadesivo in tnt; ricarica di sali assorbi-umidità con fragranza lavanda. Sono i prodotti più venduti a Cremona lo scorso anno da Amazon, secondo il resoconto diramato dal colosso delle vendite online.

Tante le curiosità che si incontrano nell’elenco che comprende tutti i capoluoghi italiani. Per limitarci ai centri più vicini, a Parma vanno per la maggiore gli assorbenti giorno con ali il caffè solubile in bustine e la carta per fotocopie formato A4; a Pavia la soluzione disinfettante concentrata , i tovaglioli di carta monouso, le capsule di caffè compatibili mentre a Piacenza il filamento per stampante 3d, lo sray nasale di acqua di mare ipertonica, il sale per lavastoviglie; a Brescia lo scovolino per pulizia interdentale; le costolette per cani e i corn flakes senza glutine.

A livello nazionale i prodotti più ordinati lo scorso anno sono la confezione da 100 capsule di caffè compatibili; l’Amazon Fire TV Stick HD con telecomando vocale Alexa; il filtro per caraffe per l’acqua del rubinetto; il collare antipulci e zecche.

Amenità a parte, Amazon rilancia in chiave promozionale il suo servizio di consegna veloce: nel 2025 sono stati consegnati oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime in Italia, in giornata o in un giorno. “La consegna veloce e gratuita su decine di milioni di prodotti – spiegano dall’ufficio stampa – rimane uno dei principali vantaggi per i clienti Prime e consente loro di risparmiare tempo e denaro, anno dopo anno. Nel 2025, i clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 135 euro grazie alle consegne veloci e gratuite, un valore pari a quasi 3 volte il costo di un abbonamento annuale a Prime”.

