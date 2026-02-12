Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Video Pillole

Schlein “Maltempo ha colpito anche la Sicilia occidentale, ora risposte celeri”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi siamo stati a Mazara del Vallo per vedere i danni del ciclone Harry che senza dubbio ha colpito più violentemente la costa jonica, ma non dimentichiamo che si è abbattuto anche sulla Sicilia occidentale”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell’iniziativa ‘Vota no per difendere la Costituzione’, al cinema Rouge et Noir a Palermo. “I danni che abbiamo riscontrato oggi sono molto grossi, abbiamo incontrato balneari che in poche ore hanno perso nelle onde alte 8 metri i sacrifici e gli investimenti fatti in un’intera vita di lavoro – aggiunge Schlein -. La violenza del ciclone ha letteralmente mangiato 30 metri di spiaggia, ha spezzato il legno dei lidi e delle passerelle, ha inghiottito le cabine, ha addirittura spezzato il cemento: a questi territori servono risposte celeri, perché quella siciliana è un’economia che vive soprattutto della bella stagione e queste persone devono essere messe in condizione di non perdere la stagione, perché in quel caso il danno sarebbe doppio. Abbiamo voluto verificare di persona anche i danni dell’altro versante, dopo che l’altra volta ero stata a Niscemi e Riposto: servono risposte per tutti”. xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...