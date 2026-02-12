Ultime News

12 Feb 2026 Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli
12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
Tg News – 12/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Draghi sferza i 27 dell’Ue “L’economia peggiora, non c’è più tempo”
– Bruxelles, blitz polizia nei locali della Commissione Europea
– Colpo a Trump dalla Camera Usa: stop ai dazi per il Canada
– Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, 6 indagati a Napoli
– Jessica Moretti: “Mai fatte prove di evacuazione, nessuno lo ha chiesto”
– Trasporto aereo, i sindacati confermano gli scioperi
– Brignone oro nel Super G a 315 giorni dall’infortunio
– Ue, Meloni: “Sulla competitività superare i freni della burocrazia”
– Previsioni 3B Meteo 13 Febbraio
