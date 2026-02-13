Al Ponchielli dialogo musicale tra Gautier Capuçon e Mirabelle Kajenjeri

Gautier Capuçon, tra i violoncellisti più richiesti a livello internazionale, dialoga con la giovane e brillante pianista Mirabelle Kajenjeri. Insieme, martedì 17 febbraio (ore 20.30) al Teatro Ponchielli, affronteranno le atmosfere sognanti della Sonata di Debussy e la seconda di Mendelssohn.

I Fantasiestücke di Schumann porteranno un tocco di poesia introspettiva, mentre la Sonata op. 99 di Brahms saprà emozionare con la sua architettura possente e intensamente lirica.

Pagine meravigliose di complicità e sentimento in un dialogo corpo a corpo tra il violoncello e il pianoforte. Il magnetico solista francese Gautier Capuçon, per la prima volta a Cremona, sarà accompagnato dalla giovanissima pianista laureata presso la Fondation Gautier Capuçon, Mirabelle Kajenjeri.

