13 Feb 2026 Scuola Boschetto, l'associazione invalidi: "Carenze, eccome". Presto incontro in Comune
13 Feb 2026 "In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo
13 Feb 2026 Carpe diem Vanoli al PalaRadi, coach Brotto: "Con Milano in campo senza paura"
13 Feb 2026 Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"
13 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno
Al Ponchielli dialogo musicale tra Gautier Capuçon e Mirabelle Kajenjeri

Il 17 febbraio, Capuçon e Kajenjeri incanteranno il pubblico del Teatro Ponchielli con opere di Debussy, Brahms e Schumann

Da sinistra: Mirabelle Kajenjeri e Gautier Capuçon
Gautier Capuçon, tra i violoncellisti più richiesti a livello internazionale, dialoga con la giovane e brillante pianista Mirabelle Kajenjeri. Insieme, martedì 17 febbraio (ore 20.30) al Teatro Ponchielli, affronteranno le atmosfere sognanti della Sonata di Debussy e la seconda di Mendelssohn.

I Fantasiestücke di Schumann porteranno un tocco di poesia introspettiva, mentre la Sonata op. 99 di Brahms saprà emozionare con la sua architettura possente e intensamente lirica.

Pagine meravigliose di complicità e sentimento in un dialogo corpo a corpo tra il violoncello e il pianoforte. Il magnetico solista francese Gautier Capuçon, per la prima volta a Cremona, sarà accompagnato dalla giovanissima pianista laureata presso la Fondation Gautier Capuçon, Mirabelle Kajenjeri.

