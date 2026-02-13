Ultime News

Cronaca

Passerella crolla nell'Adda: nessun ferito ma interrotta la navigazione

di Andrea Colla

I fatti risalgono a questa mattina, a Crotta d'Adda. Navigazione interrotta da Pizzighettone fino allo sbocco nel Po

La passerella ciclopedonale crollata a Crotta d'Adda
Nessun ferito e nessuna persona coinvolta, direttamente o indirettamente, ma non pochi inconvenienti e disagi.
Dopo il crollo nell’Adda della nuova passerella ciclopedonale a Crotta, nelle prime ore di questa mattina, proseguono gli interventi da parte di AIPo (l’Agenzia Interregionale per il fiume Po) sul recupero della struttura.

Da parte dell’Agenzia, infatti, sono state avviate tutte le dovute verifiche per appurare le ragioni del cedimento: la parte collassata dovrà essere analizzata nella posizione in cui è attualmente. Nei prossimi giorni verranno individuate le modalità e gli strumenti per procedere, quando sarà possibile e consentito, alla rimozione dei detriti.

Novità però arrivano anche da parte della Provincia di Cremona. L’ente infatti, sentite AIPo e l’omologa di Lodi, con un’ordinanza ad hoc ha sospeso la navigazione sul fiume nel tratto da valle della traversa di Pizzighettone sino allo sbocco in Po.

La passerella ciclopedonale, costata complessivamente 4 milioni di euro e finanziata da Regione Lombardia, è agganciata alla strada provinciale 196 che collega il cremonese (con Crotta d’Adda) al lodigiano (con Maccastorna). Rientra nel più ampio progetto della Ciclovia VenTo e, seppur i lavori di posa della struttura siano terminati già nel luglio scorso, si attendevano gli ultimi interventi e il collaudo, prima dell’apertura ufficiale.

