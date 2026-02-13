"In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo

Si erano finti carabinieri e con una scusa si erano fatti aprire la porta di casa dai proprietari. “In zona ci sono i ladri, dobbiamo controllare che in casa sia tutto a posto“. Così avevano detto i ladri-truffatori alle due donne che in quel momento si trovavano nell’abitazione. A processo per furto aggravato sono finiti Adriano, 54 anni, e Cristian, 44 anni, entrambi residenti a Cuneo.

Il fatto risale al 2 febbraio del 2021 a Sesto ed Uniti.

Quando i due imputati erano stati fatti accomodare all’interno, con il pretesto del controllo, erano riusciti a portar via alle vittime monili in oro contenuti in una scatola di cartone in camera da letto e 300 euro in contanti contenuti nel portafoglio riposto in un cassetto della credenza della camera da letto.

Quando le due donne, di 63 e 52 anni, si erano accorte del furto avevano allertato i carabinieri. La successiva attività di indagine ha portato all’identificazione dei due presunti colpevoli, entrambi recidivi.

Nella prossima udienza saranno sentite le vittime e i militari che avevano effettuato le indagini.

