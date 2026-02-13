Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"

Cremona si prepara a celebrare uno dei suoi simboli più autentici: il formaggio. Sabato 21 febbraio 2026, negli spazi di CremonaFiere, all’interno del salone delle eccellenze enogastronomiche Il Bontà & Gusto Divino, si terrà l’evento ufficiale di consegna della targa Cremona Città del Formaggio 2026, prestigioso riconoscimento conferito dall’Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio.

La mattinata si aprirà alle 10.45 con l’inaugurazione del salone e il tradizionale taglio del nastro. Alle 11 è in programma il momento più atteso: la consegna ufficiale della targa al sindaco Andrea Virgilio e all’Amministrazione comunale, a cura del presidente nazionale Onaf Piercarlo Adami e della delegazione Onaf di Cremona. Un riconoscimento che celebra la tradizione, la qualità e il valore culturale del comparto lattiero-caseario del territorio, da sempre punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

A seguire, alle 11.15, spazio al convegno Onaf dal titolo Il futuro del lattiero-caseario: sostenibilità, nutrizione e tradizione, dedicato alle sfide e alle prospettive del settore. Dopo i saluti istituzionali, interverranno due relatori di primo piano: Piercristiano Brazzale, past president Fil-Idf, con un approfondimento su Un comparto in continua evoluzione: il lattiero-caseario del futuro tra sostenibilità e nutrizione, e Ivana Gandolfi, membro dei Comitati “Nutrition and Health” ed “Environment” Fil-Idf, che parlerà di La matrice racconta la vera storia del formaggio: i benefici sulla salute oltre i singoli componenti.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, con una degustazione guidata di formaggi Dop nell’area masterclass, occasione unica per scoprire e apprezzare alcune delle migliori eccellenze casearie del territorio.

L’ingresso all’evento è libero. Per partecipare è richiesta la conferma tramite email, indicando nome, cognome e indirizzo di posta elettronica dei partecipanti, così da consentire l’invio del pass di ingresso.

© Riproduzione riservata