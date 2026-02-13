Ultime News

Cronaca

Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Rivolta D'Adda è sospeso per decreto prefettizio; Giulia Vernizzi assicurerà la transizione fino alle elezioni

Il Comune di Rivolta D'Adda
A Rivolta D’Adda è stato ufficialmente sospeso il consiglio comunale, in seguito alle dimissioni dell’ormai ex sindaco Giovanni Sgroi, diventate efficaci ed irrevocabili, dopo la scadenza del termine dei venti giorni dalla comunicazione.

In queste ore, dunque, la Prefettura di Cremona ha presentato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento da parte del consiglio comunale, nominando nel frattempo Giulia Vernizzi, Capo Gabinetto dell’Ufficio Territoriale del Governo, come Commissario prefettizio che si occuperà di guidare temporaneamente il paese fino alle nuove elezioni.

“Il commissario provvederà ad assicurare l’ordinaria e la regolare amministrazione del comune di Rivolta D’Adda – spiega la Prefettura di Cremona in una nota – fino al rinnovo degli organi elettivi che coinciderà con il primo turno utile previsto dalla legge”

