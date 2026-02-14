Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio

Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, ha ricevuto a Palazzo Comunale la sindaca di Genova, Silvia Salis, in visita istituzionale in città e ospite del Talk del Post al Teatro Ponchielli.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha accompagnato la collega genovese in una visita alle sale di rappresentanza del Palazzo Comunale, illustrando la storia e il valore simbolico di un luogo in cui si intrecciano tradizione, identità cittadina e memoria storica.

Tanti i temi di cui si è parlato, a partire dalle reciproche esperienze politiche e amministrative per arrivare anche alla musica, che unisce Cremona e Genova nel nome di Niccolò Paganini. Un legame simbolico e culturale che intreccia la tradizione artigianale cremonese con la storia musicale genovese e che rappresenta oggi una base per rafforzare la collaborazione tra le due città nella valorizzazione del patrimonio musicale e liutario.

Il violinista genovese rese infatti celebre nel mondo il suo straordinario “Cannone”, capolavoro realizzato dal maestro cremonese Giuseppe Guarneri del Gesù nel 1743. Lo strumento, tra i più preziosi al mondo, è custodito oggi a Genova, a Palazzo Tursi, sede del Comune, a testimonianza di un’eredità artistica che lega profondamente le due città: la sapienza liutaria cremonese e il genio musicale genovese.

“Sono orgoglioso – ha detto il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio – di aver conosciuto la Sindaca di Genova: mi ha colpito la passione autentica e la competenza con cui vive il suo ruolo. E poi c’è un filo speciale che unisce le nostre città: la musica e il violino, da Cremona a Genova, corde diverse ma la stessa vibrazione di cultura, identità e futuro.

In questo tempo complesso, i sindaci e gli enti locali sono un punto di riferimento decisivo: siamo l’istituzione più vicina alle persone, quella che tiene insieme ascolto e soluzioni, visione e concretezza. È da qui, dal lavoro quotidiano dei Comuni, che passa una parte fondamentale dello sviluppo socio economico dei territori: attrarre opportunità, sostenere imprese e lavoro, investire in servizi, cultura e coesione sociale, costruendo alleanze e progetti capaci di migliorare davvero la vita delle comunità”.

“Desidero ringraziare sinceramente il sindaco di Cremona Andrea Virgilio – ha commentato Silvia Salis – per la calorosa accoglienza ricevuta oggi in Comune e per l’ospitalità in questa città così ricca di storia, cultura e tradizioni. Oggi abbiamo rinnovato un gemellaggio nel segno del violino, Stradivari e Paganini, simboli della cultura delle nostre città. È sempre un piacere poter condividere momenti di confronto istituzionale in un clima di amicizia e collaborazione. Incontri come questo sono preziosi perché rafforzano il dialogo tra le nostre amministrazioni e ci permettono di scambiarci buone pratiche ed esperienze utili ad affrontare le sfide comuni che interessano i nostri territori.

Credo fortemente nell’importanza della collaborazione tra sindaci: fare rete tra città significa essere più forti, più efficaci e più vicini ai bisogni delle nostre comunità. Solo attraverso un confronto costante e costruttivo possiamo dare risposte concrete ai cittadini e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso”.

Ad accompagnare la sindaca anche Pasquale Criscuolo, segretario e direttore generale del Comune di Genova e già Segretario Generale del Comune di Cremona.

Al termine della visita Salis era attesa al Teatro Ponchielli per l’intervista del giornalista del Post Francesco Costa per il programma Wilson live durante il primo Talk dell’anno.

