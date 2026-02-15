Michele Galli, cremonese 'in trasferta' a Genova: "Punto sulla vittoria dei grigiorossi"

Non potrà assistere di persona né vedere online il match causa importanti impegni lavorativi ma, conferma, seguirà con attenzione partita e risultato.

Non è un tifoso come gli altri Michele Galli, cremonese doc “in trasferta” a Genova, dove da quasi un anno svolge l’importante incaricato di sovrintendente al teatro cittadino Carlo Felice.

Classe 1963, originario della città del Torrazzo, da anni gira l’Italia, gestendo alcuni tra i migliori palcoscenici del Belpaese, con il cuore però sempre nella sua Cremona e un occhio di riguardo per la “sua” Cremonese.

Cremonese che, tra il tifo di uno stadio Zini affollato da migliaia di persone, domenica pomeriggio dalle 15 è pronta ad accogliere e sfidare il Genoa, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza.

“Io sono tifosissimo della Cremonese – ci racconta Galli – e se non mi sbaglio già all’andata siamo venuti a Genova e abbiamo vinto 2-0; per me è stato un motivo di orgoglio. Non potrò vedere la partita, abbiamo la recita di “Tristano e Isotta” e dovrò essere in teatro però, costantemente, andrò a guardare sul telefono i risultati della Serie A e soprattutto della Cremonese”.

E tra il serio e il faceto, Galli porta la bandiera grigiorossa anche tra i palazzi genovesi, in un modo molto particolare.

“Soprattutto nei confronti del vicesindaco che è genoano doc, l’avvocato Terrile – aggiunge -: abbiamo scommesso una cena sulla vittoria della Cremonese. Siamo tutti Cremonesi, siamo tutti sugli spalti dello Zini a tifare ‘Forza grigiorossi’”.

