Un cardine del benessere individuale e collettivo è la sicurezza, intesa sia come timore per l’incolumità personale, o dei propri beni, dovuta ad atti criminosi, sia come sicurezza nel percorrere le strade.

Nel 2023 gli indicatori sulla criminalità e la sicurezza stradale calcolati a livello provinciale mostrano valori migliori sia di quelli nazionali che regionali e in diminuzione rispetto all’anno prima. Il tasso di omicidi volontari consumati in provincia di Cremona è pari a 0 omicidi per 100.000 abitanti, mentre l’anno prima era 0,6. A livello nazionale il tasso non è invece variato (0,6), mentre è diminuito in Lombardia (da 0,5 a 0,4). Le rapine denunciate sono invece aumentate sia a livello nazionale (da 43,5 a 47,6 rapine per 100.000 abitanti), che regionale (da 62,3 a 65,5) e provinciale (da 26,4 a 28,3).

Le violenze sessuali sono diminuite sia in provincia di Cremona (da 11,1 a 10,2 per 100.000 abitanti) che in Italia (da 10,7 a 10,6), mentre sono aumentate in Lombardia (da 13,1 a 13,3). Le chiamate al Numero verde (1522) contro violenza e stalking in provincia di Cremona sono state 36,3 ogni 100.000 abitanti, il 58,6% in meno di quelle registrate in Italia e il 33,6% in meno di quelle registrate in Lombardia. Le truffe e frodi informatiche sono diminuite in provincia di Cremona (da 525,1 a 481,2) mentre sono aumentate sia a livello nazionale che regionale.

Sul tema della sicurezza stradale nel 2023 l’indice di lesività e il tasso di feriti in incidenti stradali evidenziano sia in provincia di Cremona che in Lombardia valori inferiori a quelli nazionali. Inoltre, rispetto al 2022, l’indice di lesività diminuisce sia in provincia di Cremona (da 138,3 feriti per 100 incidenti stradali a 134) che in Lombardia (da 131,7 a 130,3). L’indice di lesività su strade extraurbane (escluse le autostrade), oltre a diminuire rispetto all’anno precedente, risulta anche più basso in provincia di Cremona (148,1 feriti per 100 incidenti stradali) rispetto alla Lombardia (149,3) e all’Italia (151,9). A livello provinciale anche il tasso di feriti in incidenti stradali (375,8 feriti per 100.000 abitanti) diminuisce rispetto all’anno precedente, risultando inferiore sia ai dati regionali (380,5) che nazionali (380,8).

