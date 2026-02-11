Gestione dei rifiuti e qualità dei servizi emergono con chiarezza dal fascicolo BES 2025 (Benessere Equo e Sostenibile) redatto dall’Ufficio statistica della Provincia di Cremona.

Il territorio si distingue per performance superiori alle medie nazionali e regionali, consolidando un modello di sviluppo sostenibile orientato al benessere della collettività.

La provincia di Cremona si conferma un territorio all’avanguardia nella gestione dei rifiuti urbani. La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 78,0% nel 2023. Questo dato non solo supera significativamente la media nazionale (66,6%), ma si posiziona anche al di sopra della già virtuosa media regionale lombarda (73,9%). Un risultato riflette l’efficacia dei servizi di igiene urbana e una spiccata sensibilità ambientale della popolazione e delle amministrazioni locali.

Oltre alla gestione dei rifiuti, la dimensione “Qualità dei servizi” del BES 2025 evidenzia altri punti di forza strutturali del territorio cremonese. A cominciare dall’efficienza della giustizia: la durata media dei procedimenti civili nel 2024 è stata di 416,5 giorni, un valore nettamente migliore rispetto ai 614,7 giorni della Lombardia e ai 947 giorni della media nazionale.

Le interruzioni del servizio elettrico senza preavviso (1,7 in media per utente nel 2024) sono in linea con il dato regionale e inferiori alla media italiana (2,6).

L’offerta di asili nido e micronidi è molto capillare: l’89,4% dei comuni cremonesi garantisce questi servizi, contro l’81,1% della Lombardia e il 69,2% dell’Italia.

La provincia monitora costantemente la produzione lorda degli impianti fotovoltaici e la loro diffusione sul territorio (impianti per kmq) come parte della strategia di sviluppo sostenibile.

La densità delle piste ciclabili è un altro fattore chiave analizzato per valutare la qualità dell’ambiente urbano.

