“Quale Scienza per quale Società?”: nuovo incontro con Gli ex dell'Aselli

L’Associazione “Gli ex dell’Aselli” propone, per il ciclo di incontri “Quale Scienza per quale Società?”, la nuova conferenza dal titolo “I musei scientifici come luoghi di costruzione di consapevolezza e progetto”, che si terrà il 20 febbraio alle 16,30 in Sala Puerari di via Ugolani Dati, 4. Relatore sarà il professor Michele Lanzinger.

Geologo ed antropologo, autore di centinaia di pubblicazioni, il professor Lanzinger è stato fondatore, curatore e direttore del MUSE (Museo delle Scienze di Trento), direttore dell’ICOM (International Councils of Museums), ora coordinatore di ricerche volte alla promozione di azioni educative nei musei, in passato del tutto assenti.

Dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, la nozione di museo scientifico ha subito una profonda evoluzione. Il museo si è progressivamente allontanato dalla semplice funzione di contenitore di collezioni, trasformandosi in una complessa istituzione preposta alla ricerca, alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione e alla diffusione della cultura.

Conseguentemente, la qualità di un museo scientifico contemporaneo non deriva esclusivamente dalla rilevanza del patrimonio e dei beni contenuti, per quanto rari e preziosi, ma anche dalla sua capacità di fornire servizi, di promuovere ricerca e cultura, e soprattutto di qualificare lo sviluppo del territorio circostante, conservandone al contempo la memoria storica.

La conservazione e l’esposizione delle collezioni, la ricerca scientifica, la divulgazione, la didattica e il legame con il territorio sono attività interconnesse e solo se agiscono insieme caratterizzano un moderno museo scientifico.

In Italia esistono prestigiosi musei scientifici, quali, ad esempio, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, il MUSE a Trento o il Museo Galileo a Firenze. Luoghi che collegano il passato, il presente e il futuro del pensiero scientifico, rendendolo accessibile a tutti, e conservano preziose testimonianze materiali e immateriali della scienza, della tecnologia e dell’industria.

Anche Cremona possiede un rilevante museo scientifico, il Museo Civico di Storia Naturale. Originatosi dal nucleo di collezioni lasciato dal marchese Sigismondo Ala Ponzone, si è successivamente arricchito con ulteriori raccolte, dono di naturalisti locali o acquistate dal museo stesso.

Le sezioni storica, mineralogica, paleontologica e zoologica del museo cremonese contribuiscono alla lettura del nostro territorio e alla sua biodiversità. Gli spazi espositivi offrono mostre proposte sia alle scuole che alla cittadinanza.

