Vanoli, Sasha Grant: “Zero alibi, siamo la stessa squadra. Ora testa alle ultime nove”

Non cerca scuse, non cerca attenuanti, Sasha Grant si prende la responsabilità del risultato e guarda avanti. Al termine della sfida con Milano, l’ala della Vanoli Cremona è intervenuta a Basket&co, la trasmissione condotta da Maria Cristina Coppola e Alberto Guarneri su CR1 – canale 19 (la puntata è già disponibile su cr1.it), analizzando una serata complicata ma senza smarrire la rotta.

“Si è sentita una grande differenza di livello. Son venuti per vincere e penso che non ci sia mai stata partita, forse l’unico momento durante il primo quarto quando siamo riusciti a rientrare con un parziale, ma poi sono stati molto bravi a tenere il loro vantaggio – ha raccontato a caldo -. È una squadra molto solida, con giocatori di altissimo livello e hanno degli automatismi di gioco dove anche se magari provavamo a far qualcosa per disturbare il loro gioco, alla fine riuscivano a trovare i vantaggi. Purtroppo oggi non è stata la nostra giornata”.

Le assenze pesano – Davide Casarin fuori, Mattia Udom non ancora disponibile – ma non diventano un alibi. “Mancano adesso 9 partite alla fine della regular season quindi bisogna sfruttare questo periodo di stop per prepararsi al meglio per la prossima sfida, per arrivare freschi fisicamente alle prossime gare. Il lavoro non finisce qua. È arrivato Mattia che ci darà una grande mano, speriamo che Davide si riprenda il prima possibile. Dobbiamo metterci al lavoro. Siamo la stessa squadra che ha battuto Cantù, Trento e Reggio Emilia in queste ultime settimane. Purtroppo oggi hanno meritato di vincere e quindi l’unica cosa che si può fare è dare il massimo sforzo, il massimo impegno, tornare a casa soddisfatti del fatto che ognuno ha dato il meglio. Io posso tornare a casa con questo almeno”.

L’orizzonte è chiaro: “Siamo un bel gruppo secondo me. Per questi mesi dove si gioca insieme io e i miei compagni li ritengo come la mia famiglia perché alla fine li vedo più di qualsiasi altra persona. Guardando avanti bisogna solo continuare a stare insieme e provare a trovare fluidità nel nostro gioco e fare del nostro meglio per vincere le partite. La salvezza come prima cosa, esattamente”.

Qualche giorno per rifiatare, poi di nuovo in palestra: “Bisogna sfruttarli per riposarsi e presentarsi pronti per mettersi al lavoro”.

