Vanoli Cremona: tre giocatori convocati per la long list della Nazionale di basket

Cremona si tinge d’azzurro. Nella long list diramata dal ct Luca Banchi per la seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027 ci sono tre giocatori della Vanoli: Davide Casarin, Giovanni Veronesi e Sasha Grant. Un segnale importante per il lavoro del club, certificato anche dalla presenza ieri sera al PalaRadi dello stesso Banchi, arrivato a Cremona per seguire da vicino la sfida tra Vanoli e Olimpia Milano.

Lunedì 23 febbraio il gruppo si ritroverà a Livorno in vista del doppio confronto con la Gran Bretagna: il 27 febbraio a Newcastle upon Tyne e il 2 marzo al Modigliani Forum. Nel gruppo figura anche Davide Casarin, le cui condizioni fisiche saranno però decisive per un’eventuale partecipazione al raduno. L’esterno biancoblù è alle prese con l’infortunio rimediato nella partita con Cantù e lo staff medico azzurro valuterà insieme a quello cremonese tempi e modalità di rientro.

Per Veronesi e Grant, entrambi autori di una prova convincente con l’Olimpia, si tratta di una chiamata che conferma la crescita espressa negli ultimi mesi. Il primo è ormai una presenza stabile nel giro azzurro, premiato per continuità e impatto sui due lati del campo; il secondo raccoglie i frutti di una stagione di maturazione, fatta di responsabilità crescenti e solidità difensiva.

Il raduno precede due gare già determinanti per l’ingarbugliato Gruppo D: dopo una vittoria e una sconfitta nella prima finestra, tutte e quattro le squadre restano in corsa per uno dei tre posti utili alla seconda fase. L’Italia tornerà a Livorno tre anni dopo l’ultima apparizione al Modigliani Forum, in un ambiente tradizionalmente caldo e partecipe.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati nella long list della Nazionale italiana maschile per le gare di qualificazione al Mondiale 2027, come diramata da Luca Banchi:

0 – Marco Spissu (1995) – 185 cm – Playmaker – Casademont Saragozza

00 – Amedeo Della Valle (1993) – 194 cm – Guardia – Germani Brescia

1 – Nico Mannion (2001) – 190 cm – Playmaker – EA7 Emporio Armani Milano

4 – Leonardo Candi (1997) – 190 cm – Playmaker/Guardia – Umana Reyer Venezia

7 – Stefano Tonut (1993) – 194 cm – Guardia – EA7 Emporio Armani Milano

12 – Diego Flaccadori (1996) – 193 cm – Playmaker – EA7 Emporio Armani Milano

15 – Elisèe Assui (2006) – 191 cm – Ala – Openjobmetis Varese

16 – Amedeo Tessitori (1994) – 207 cm – Centro – Umana Reyer Venezia

17 – Giampaolo Ricci (1991) – 202 cm – Ala – EA7 Emporio Armani Milano

19 – Gabriele Procida (2002) – 198 cm – Guardia/Ala – Real Madrid

20 – Saliou Niang (2004) – 199 cm – Guardia – Virtus Olidata Bologna

22 – Giordano Bortolani (2000) – 193 cm – Guardia – S. Bernardo Cantù

24 – Francesco Ferrari (2005) – 205 cm – Ala – Virtus Olidata Bologna

25 – Tommaso Baldasso (1998) – 192 cm – Guardia – Bertram Tortona

26 – Luigi Suigo (2007) – 220 cm – Centro – Mega Superbet (Serbia)

28 – Davide Casarin (2003) – 196 cm – Guardia – Ferramenta Vanoli Cremona

32 – Andrea Calzavara (2001) – 195 cm – Playmaker – Old Wild West Udine

34 – Leonardo Totè (1997) – 212 cm – Centro – Napoli

35 – Momo Diouf (2001) – 206 cm – Ala/Centro – Virtus Olidata Bologna

42 – Giovanni Veronesi (1998) – 196 cm – Ala – Ferramenta Vanoli Cremona

44 – Sasha Grant (2002) – 201 cm – Ala – Ferramenta Vanoli Cremona

45 – Nicola Akele (1995) – 193 cm – Ala – Virtus Olidata Bologna

50 – Luca Vincini (2003) – 207 cm – Ala/Centro – Banco di Sardegna Sassari

77 – John Petrucelli (1992) – 193 cm – Guardia/Ala – Galatasaray (Turchia)

Giocatori aggregati per allenamenti 23–24 febbraio

Charles Atamah (2006) – ala/centro – Luiss Roma

Leonardo Marangon (2005) – ala – Gesteco Cividale del Friuli

Cheickh Niang (2008) – guardia – Dolomiti Energia Trento

Luca Possamai (2001) – centro – Biemme Service Libertas Livorno

