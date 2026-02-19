Ultime News

Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival

I prodotti locali
Protagonisti a Roma, in occasione delle presentazione ufficiale del Monteverdi Festival, anche i prodotti di diverse aziende dell’agroalimentare cremonese. Un modo per raccontare e condividere l’identità di Cremona anche attraverso i suoi sapori.

Si legge in una nota ufficiale del Monteverdi Festival: “Un grazie particolare ad Auricchio, eccellenza casearia riconosciuta a livello nazionale e internazionale; a Sperlari, storica realtà simbolo della tradizione dolciaria cremonese; a Fieschi, espressione della qualità agroalimentare locale; e al Salumificio Castelleonese, interprete autentico della cultura salumiera del territorio. Un ringraziamento va inoltre alla Strada del Gusto Cremonese, per la preziosa collaborazione e per l’impegno costante nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Desideriamo infine esprimere un sentito ringraziamento all’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Cremona, per la collaborazione e l’attenzione costante riservati al Festival”.

