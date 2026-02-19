Lavori pubblici, corsa contro il tempo per cantieri Pnrr: il punto della situazione

Prosegue la corsa contro il tempo dei cantieri finanziati dal Pnrr, molti dei quali stanno entrando nella fase conclusiva. Dopo mesi di lavori l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Carletti offre una fotografia aggiornata dello stato dell’arte.

“Tanto è stato fatto e tanto è ancora in corso” esordisce Carletti, spiegando che “l’edilizia residenziale rappresenta uno dei capitoli più avanzati. Via Valdipado, infatti, è ormai prossima alla conclusione, mentre Via Vecchia richiederà ancora qualche settimana. Lì due appartamenti sono occupati, e questo rende più complesso intervenire rispetto a un immobile completamente libero. Ma parliamo comunque di un’attesa breve”.

A procedere spedito è anche il comparto dell’area Frazzi. Il Forno Grande è sostanzialmente terminato: restano solo alcune finiture esterne e i canali di scolo. Il Forno Piccolo, invece, è nella fase di completamento dei serramenti, prima di passare alle ultime lavorazioni interne. “Siamo in chiusura anche lì” conferma l’assessore.

Uno dei progetti più attesi è il Polo dell’infanzia Mario Lodi, destinato a ospitare sia la scuola materna sia l’asilo nido. “Qui i lavori sono in fase avanzata: pavimenti posati, impianti installati, controsoffitti in lavorazione. È un cantiere ormai definito”sottolinea Carletti.

Più complessa, invece, la situazione di Palazzo Due Miglia, dove le difficoltà tecniche e alcune “sorprese” di natura storico-artistica hanno richiesto tempi più lunghi. “Sono emersi elementi di valore che hanno imposto interventi aggiuntivi e un allungamento dei tempi. Ma era necessario”.

Guardando al calendario, l’assessore non ha dubbi: “Per i primi cantieri di cui ho parlato a primavera saremo pronti”. L’ultimo cantiere a chiudere sarà quello di Palazzo Duemiglia.

