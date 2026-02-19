Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole

Con la prima tappa all’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “A. Stradivari”, giovedì 19 febbraio ha preso il via l’edizione 2026 del Salone dello Studente Young, l’annuale appuntamento dedicato all’informazione e all’orientamento post diploma promosso dall’Informagiovani del Comune di Cremona. L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie.

Gli studenti dell’Istituto “A. Stradivari” hanno così avuto modo di visitare gli spazi espositivi allestiti da Università, Accademie, ITS e altre realtà della formazione post diploma, confrontandosi direttamente con docenti, referenti e studenti universitari. Un’occasione concreta per raccogliere informazioni, materiali utili, chiarire dubbi e orientarsi in modo più consapevole tra le diverse opportunità.

Nel corso della mattinata si sono svolti anche incontri nei corso dei quali i ragazzi hanno ascoltato testimonianze dirette di docenti e rappresentanti di Università, Accademie e istituzioni formative. Gli interventi hanno offerto uno sguardo approfondito sulle dinamiche del mondo della formazione e sulle competenze richieste oggi, fornendo un supporto concreto al percorso di orientamento post diploma.

“L’avvio dell’edizione 2026 del Salone dello Studente Young – spiega il sindaco Andrea Virgilio – è un segnale concreto dell’attenzione che la nostra città dedica ai propri giovani. È un’iniziativa frutto di una rete solida che coinvolge scuole, Università, Accademie, ITS e realtà del mondo del lavoro. Una collaborazione che non si limita a presentare percorsi formativi, ma crea occasioni di confronto diretto, ascolto e approfondimento, aiutando i ragazzi a chiarire dubbi, scoprire nuove possibilità e compiere scelte più consapevoli. Portare il Salone direttamente negli Istituti del territorio, con un format ‘su misura’, significa avvicinare ulteriormente le opportunità ai giovani e alle loro famiglie, rendendo l’orientamento più accessibile, efficace e aderente alle esigenze di ciascuna scuola.

Come Amministrazione crediamo fortemente in questo percorso condiviso: accompagnare i ragazzi nel passaggio dal diploma all’Università, agli ITS o al mondo del lavoro non è solo un servizio, ma un investimento strategico sul futuro della nostra comunità. Desidero per questo ringraziare l’Informagiovani del Comune di Cremona per il lavoro costante, qualificato e attento che porta avanti ogni anno, costruendo opportunità reali di orientamento e crescita per studentesse e studenti”.

“La XXX edizione del Salone dello Studente – sottolinea Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona – rappresenta un traguardo importante e al tempo stesso una responsabilità. È il risultato di un lavoro costante e condiviso che negli anni ha saputo evolversi insieme ai bisogni delle nuove generazioni. Un percorso costruito grazie alla collaborazione continua con scuole, Università, Accademie, ITS e numerose realtà della formazione e del mondo del lavoro, che contribuiscono a offrire ai giovani un panorama il più possibile ampio, diversificato e aderente alla complessità delle scelte che li attendono.

Il Salone dello Studente Young è anche un’occasione per i docenti, che possono aggiornare le proprie conoscenze sulle novità del panorama formativo, universitario e professionale, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio di competenze a supporto del ruolo di referenti per l’orientamento all’interno delle scuole. Il Salone non è un evento isolato, ma l’espressione di un impegno quotidiano degli esperti in orientamento dell’Informagiovani, che ogni giorno accompagnano ragazze e ragazzi nell’esplorazione delle proprie attitudini, delle opportunità formative e professionali e nella costruzione di percorsi consapevoli. Mettere in rete competenze, esperienze e territori significa creare reali occasioni di orientamento, ascolto e crescita, a sostegno dei giovani e delle loro famiglie.”

TOUR NELLE SCUOLE

Nei prossimi mesi, seguendo un calendario condiviso con gli istituti aderenti, il Salone dello Studente Young in Tour farà tappa direttamente nelle scuole del territorio. Ogni Istituto potrà costruire un evento di orientamento su misura, rispondendo alle esigenze specifiche dei propri studenti. Questo approccio personalizzato consente un contatto diretto con realtà universitarie, accademiche, ITS e altre realtà della formazione e del mondo del lavoro, migliorando l’efficacia dell’orientamento e offrendo informazioni mirate per scelte consapevoli.

LE PROSSIME TAPPE

Dopo la prima giornata di orientamento, il 24 febbraio 2026 il Salone dello Studente Young farà tappa all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Romani” di Casalmaggiore, il 2 e 3 marzo all’Istituto di Istruzione Superiore “J. Torriani”, il 17 marzo all’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri”, il 31 marzo al Liceo “Manin”, il 16 aprile all’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi” e il 23 aprile al Liceo “Anguissola”. Ogni tappa è riservata esclusivamente agli studenti dell’istituto che ospita.

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Il Salone dello Studente Young propone una serie di percorsi formativi progettati per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado verso scelte consapevoli per il proprio futuro. L’iniziativa offre laboratori specifici che spaziano dal potenziamento del metodo di studio e dell’autovalutazione per i più giovani, fino a moduli avanzati sulla scelta post-diploma, la pianificazione della carriera e sulla ricerca attiva del lavoro per le classi quinte. Gli esperti dell’Informagiovani guidano i ragazzi attraverso l’analisi delle competenze trasversali, la simulazione di colloqui e la scoperta delle diverse opportunità post diploma, incluse le esperienze internazionali e il pubblico impiego. Il progetto mira a promuovere l’auto-efficacia e la responsabilità personale, fornendo strumenti pratici per orientarsi con successo nel panorama universitario e professionale.

SIMULAZIONE TEST AMMISSIONE

Anche per il 2026, il Servizio Informagiovani, in collaborazione con Alpha Test, il 25 marzo organizzerà simulazioni dei test di ammissione all’università. Gli incontri, in presenza, permetteranno agli studenti di sperimentare tempi, modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea, preparandosi in modo più efficace agli esami reali.

Il Servizio Informagiovani offre consulenze gratuite e personalizzate per la scelta formativa post-diploma e per la ricerca di lavoro. I colloqui si svolgono su appuntamento, in presenza presso la sede di via Palestro 17 oppure online.

