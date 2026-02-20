Via Oglio, cede fognatura a causa delle radici di un albero: al via lavori di ripristino

A partire dalla prossima settimana, Padania Acque avvierà un intervento di riparazione della rete idrica e fognaria in via Oglio, all’altezza del civico 11. I lavori, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, si concluderanno nei primi giorni di marzo.

Le verifiche tecniche hanno rilevato un cedimento della fognatura e una perdita della rete di distribuzione dell’acqua potabile, causati dall’estesa ramificazione delle radici di una pianta.

Il danneggiamento interessa una camera di ispezione e un allaccio dell’acquedotto a servizio di un ampio comparto residenziale nel quartiere Po; pertanto, per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e garantire il completo ripristino delle reti, si rende necessaria la rimozione dell’albero presente in prossimità del punto di intervento.

Le operazioni sono state autorizzate dal Comune di Cremona, che ha approvato sia l’abbattimento della pianta sia la manomissione del suolo pubblico. Il Servizio Progettazione Verde comunale, al termine dell’istruttoria, ha confermato la necessità dell’abbattimento in relazione allo stato dell’apparato radicale e alla profondità dello scavo previsto.

Tenuto conto del carattere di urgenza dell’intervento e delle difficoltà legate all’individuazione di un’area comunale idonea alla compensazione, nonché alle condizioni di attecchimento delle nuove piante nei due anni successivi alla messa a dimora, Padania Acque corrisponderà al Comune di Cremona la somma necessaria a copertura degli oneri di abbattimento e alla piantumazione di quattro nuove essenze arboree. Successivamente, il Comune provvederà alla ripiantumazione.

Per consentire lo svolgimento del cantiere, la viabilità subirà alcune modifiche temporanee: il tratto di via Oglio compreso tra i civici 11 e 5 sarà interdetto al traffico e, contestualmente, verrà istituito il doppio senso di marcia nel restante tratto stradale fino all’intersezione con viale Po.

