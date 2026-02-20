Questura al lavoro contro immigrazione clandestina: 8 persone accompagnate alla frontiera

Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina condotte dalla Polizia di Stato, il questore Carlo Ambra ha emesso 8 provvedimenti di immediato accompagnamento alla frontiera e presso i Centri Per il Rimpatrio.

Tra i soggetti colpiti, un marocchino di 47 anni che, dopo un periodo di detenzione per i reati di evasione, immigrazione clandestina e contraffazione, è stato accompagnato presso il C.P.R di Trapani. Un altro marocchino di 29 anni, dopo un periodo di detenzione per i reati di resistenza e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, rapina e furto, è stato accompagnamento direttamente a Casablanca, così come un altro 26enne marocchino, che era in carcere per resistenza e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, rapina e furto.

E ancora, un 59enne filippino, terminato un periodo di detenzione per reati in materia di stupefacenti è stato accompagnato presso il C.P.R. di Torino. Stesso destino per un albanese di 41 anni, in carcere per i reati di abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni personali, evasione, percosse.

Un marocchino di 38 anni, dopo un periodo di detenzione per violazione di domicilio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, furto in abitazione, furto aggravato, è stato accompagnato presso il C.P.R di Potenza, mentre un 51enne peruviano con precedenti per ubriachezza, molestia alle persone e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno, rintracciato sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il C.P.R. di Milano. Stessa sorte toccata a un indiano di 33 anni, gravato da una condanna per il reato di rapina.

