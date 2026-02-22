Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro

L‘utilizzo dello smartphone da parte di bambini e ragazzi, l’età del primo cellulare, i social network e i rischi collegati, i patti digitali.

Questi alcuni dei temi che verranno trattati oggi pomeriggio a Sospiro, a partire dalle 17, durante un incontro organizzato dall’amministrazione negli spazi dell’auditorium locale di Piazza Europa.

A tentare di fare luce sulle diverse sfaccettature su una tematica oggi più che mai attuale alcuni esperti del territorio, come Paolo Nicardi, fisioterapista della Fondazione Benefattori Cremaschi e libero professionista, il neurologo Michele Gennuso e l’assistente sociale Michele Guerini Rocco.

Tante le domande a cui si proverà, dati alla mano, a dare risposta con consigli pratici ai genitori di adolescenti e pre adolescenti, partendo da alcuni dei rischi che i ragazzi possono affrontare entrando in contatto con le nuove tecnologie: il cambiamento nelle relazioni – veri e digitali -, la riduzione del movimento, fino agli ultimi fatti di cronaca che vedono i giovani direttamente coinvolti.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Appuntamento quindi in Auditorium a Sospiro, in piazza Europa, dalle 17.

© Riproduzione riservata