4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale

Finestre del palazzo comunale di Cremona illuminate con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà alla popolazione, nel quarto anniversario dell’invasione russa. Il Comune ha infatti aderito all’iniziativa promossa da Nau – Network Associazioni per l’Ucraina, il coordinamento nazionale che raggruppa le principali comunità e organizzazioni di supporto al popolo ucraino in Italia.

L’iniziativa coinvolge tanti altri comuni italiani e ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata Ucraina di Roma. L’evento nazionale è un’occasione solenne per mantenere alta l’attenzione sulla tragedia in corso da anni nell’est Europa, con tantissime vittime tra la popolazione civile. Accendi una luce per l’Ucraina è un’iniziativa non soltanto per commemorare, ma per opporsi all’indifferenza.

Per il Comune di Cremona, “non si tratta di un gesto simbolico, ma di un atto istituzionale doveroso: un messaggio chiaro di vicinanza alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie, che da troppo tempo vivono le drammatiche conseguenze della guerra” ha detto il sindaco Andrea Virgilio.

