A Cremona nel 2025 aumentati i turisti stranieri: cresce l'attrattività del territorio

A Cremona aumentano i visitatori da tutto il mondo. L’analisi dei flussi stranieri relativi al 2025, elaborata dall’Osservatorio Urban Data di Confcommercio Provincia di Cremona, evidenzia un andamento positivo e numeri che testimoniano l’interesse crescente verso il patrimonio culturale, musicale ed economico del territorio. Nel corso dell’anno sono stati registrati 123.875 accessi all’intero territorio del Distretto Urbano del Commercio da parte di visitatori stranieri nei principali punti di rilevazione cittadini. I visitatori unici provenienti dall’estero hanno generato complessivamente 355.762 visite.

Tra le nazionalità dei turisti più presenti spicca la Francia (18.700), la Germania (9.000), Regno Unito (8.600), Stati Uniti (7.900) e la Svizzera (7.700). Una forte componente europea. Ma Cremona intercetta anche mercati extra-UE, con quasi 3.000 visitatori provenienti da Cina, Hong Kong e Giappone, a dimostrazione di un interesse che si estende anche ai mercati orientali.

Dal punto di vista territoriale, oltre il 70% delle visite complessive si concentra nel polo est del Distretto Urbano del Commercio, area che raccoglie le principali attrazioni turistiche cittadine. Settembre è il mese più frequentato, con picchi assoluti registrati in concomitanza di Cremona Musica International Exhibitions (oltre 6.500 visite di stranieri in città in soli tre giorni) seguito da luglio- con la presenza del Cremona Summer Festival con una media di circa 1.000 visite di stranieri- e ottobre (con una media di quasi 600 visite dei stranieri al giorno). I mesi di gennaio e febbraio registrano invece afflussi più contenuti, in linea con la stagionalità tipica delle città d’arte.

Il profilo della visita “media” Il 65% dei visitatori stranieri compie visite in giornata. Il 26% si ferma tra 2 e 4 giorni, mentre oltre i 4 giorni le percentuali risultano molto contenute. Durata della permanenza Il 32% resta in città per 1–2 ore, il 26% per 2–4 ore. Oltre le 4 ore le percentuali scendono drasticamente (12% tra 4–6 ore e 13% oltre le 6 ore).

Giorni di visita Il weekend si conferma il momento di maggiore afflusso: sabato al 16,5% e venerdì al 15,5%. Mercoledì e giovedì si attestano intorno al 14%, mentre domenica e lunedì chiudono al 13%.

“I dati del 2025 confermano una percezione positiva che premia l’impegno della città e delle sue imprese nel valorizzare l’identità culturale di Cremona. Il numero interessante di visitatori stranieri non può però essere attribuito esclusivamente al turismo: occorre considerare anche le presenze generate dagli impegni di business delle nostre imprese internazionali presenti sul territorio” dice Stefano Anceschi, direttore generale Confcommercio Provincia di Cremona “Come Confcommercio Provincia di Cremona- insieme alle categorie del turismo – ConfTurismo, Federalberghi, Federalberghi Extra, FIPE, FIAVET e An.BTI – continueremo a dialogare con l’Amministrazione Comunale, la Camera di Commercio e le principali istituzioni culturali per investire in progettualità, servizi e promozione con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’attrattività della città”.

