Rapina da 40mila euro nel cremonese, arrestato un 38enne a Gravellona Toce

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì la fuga di un cittadino rumeno di 38 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cremona. L’uomo, senza fissa dimora in Italia, è ritenuto l’autore di una violenta rapina consumata in provincia di Cremona nell’ottobre 2025.

Il colpo era stato particolarmente efferato: il 38enne, insieme a un complice tuttora ricercato, aveva teso un agguato alle spalle a una donna di 70 anni mentre rincasava. Sotto la minaccia della forza, i malviventi le avevano strappato un orologio di pregio del valore di 40.000 euro e un portafoglio griffato contenente 3.300 euro in contanti.

A causa della violenza dell’impatto, la vittima aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Cremona, i Carabinieri della stazione di Gravellona Toce sono riusciti a rintracciare il sospettato nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Verbania, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

