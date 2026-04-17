L'AI non per giovani, a Confartigianato Cremona dialogo tra pensionati e futuro

Grande partecipazione nella sede di Confartigianato Cremona per l’incontro “Pensionati & Intelligenza Artificiale”. L’evento, promosso dal CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo), ha visto il docente universitario e formatore Andrea Mattioli guidare la platea alla scoperta delle nuove tecnologie.

“Le macchine oggi parlano, ma non dobbiamo averne paura”, ha spiegato Mattioli, illustrando come l’IA stia cambiando la quotidianità, dalla salute ai servizi digitali. L’obiettivo della giornata è stato abbattere il digital divide, fornendo agli over 65 gli strumenti per comprendere un mondo in rapida evoluzione.

Il Cupla, dice il coordinatore Fausto Casarin, “si occuperà di temi a 360 gradi, cultura, informazione, truffe contro gli anziani. Abbiamo già fatto un incontro con l’ATS sulla salute, ne faremo un altro in autunno come vivere meglio la salute in età avanzata”.

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