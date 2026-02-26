Arengario di Palazzo Comunale, via lunedì ai lavori di restauro

Continuano i lavori di valorizzazione e conservazione di Palazzo Comunale. Dopo gli interventi già avviati nei mesi scorsi, è in partenza un nuovo cantiere. E’ Paolo Carletti assessore alla valorizzazione di Palazzo comunale ad annunciare l’avvio del cantiere.

“I lavori di sistemazione, ristrutturazione e conservazione di Palazzo Comunale proseguono con continuità. È un impegno costante che riguarda la tutela e la valorizzazione di uno spazio centrale per la vita istituzionale e culturale della città. A breve partirà un nuovo lavoro molto importante: il restauro del nostro Arengario. È un’operazione che coinvolge sia la delega alla valorizzazione di Palazzo Comunale sia quella alle opere pubbliche”.

L’Arengario non è solo un elemento architettonico, ma un vero e proprio testimone della storia di Cremona. “L’Arengario – ha spiegato Carletti – è un pezzo di storia della nostra città, ma anche un elemento di grande valore artistico. Conserva infatti uno splendido marmo rosso veronese, un materiale prezioso e oggi piuttosto raro nella nostra piazza. È necessaria una pulizia approfondita. Gli accumuli di detriti che si sono formati nel tempo sono accumuli di secoli: per questo è fondamentale intervenire per restituire splendore all’Arengario”.

L’intervento è ormai imminente e ha già tempi e risorse definite. “I lavori inizieranno lunedì e prevedono una spesa di 10.000 euro. Si tratta di una pulizia completa e di un restauro mirato alla conservazione del nostro Arengario” ha concluso Carletti.

© Riproduzione riservata