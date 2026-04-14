Cambio all'Agenzia di trasporto, lascia Dell'Acqua, arriva Biroli dalla Provincia

Cambio alla direzione dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova. Dopo cinque anni lascia Massimo Dell’Acqua, a riposo per limiti di età. Al suo posto, dal 15 aprile, l’architetto Giulio Biroli, attuale dirigente del settore Infrastrutture, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale.

Per non lasciare vacante la direzione di un settore così importante, in corso Vittorio Emanuele la scorsa settimana, è stata avviata la procedura per individuare il successore attraverso la pubblicazione di un avviso di mobilità. Una commissione interna ha già incontrato i candidati che hanno presentato domanda. Si tratta di dirigenti di altri enti pubblici, Province e Comuni, con esperienze nel settore. Iscritte otto persone, ai colloqui si sono presentati in cinque. Secondo indiscrezioni non ci sarebbe alcun dirigente interno. Entro venerdì 17 aprile sarà pubblicata la graduatoria in base alla quale, dopo il via libera del segretario generale, si conoscerà il nome del nuovo dirigente della Provincia. Biroli dunque passerà da controllore a controllato alla direzione dell’Agenzia TPL, che gli consentirà di avvicinarsi alla sua Mantova. L’attuale direttore dell’Acqua rivendica una gestione oculata, con un bilancio chiuso, sempre in positivo, anche grazie alle risorse statali e regionali: “Diciamo che lascio l’Agenzia sana dal punto di vista economico e finanziario, come del resto me l’aveva lasciata il mio predecessore Claudio Cerioli”.

Siete riusciti a migliorare il servizio?

“Compatibilmente con le risorse a disposizione siamo riusciti a razionalizzare il servizio, cioè a mettere delle corse dove servivano, soprattutto durante il periodo del Covid, con dei potenziamenti, con dei servizi aggiuntivi, con dei raddoppi. Il servizio necessiterebbe di un ulteriore miglioramento, ma con le risorse a disposizione, che in realtà sono sempre meno, è difficile”.

Il passaggio avviene in un momento delicato:

“Sono in corso le procedure per la pubblicazione della nuova gara europea. Come tutte le altre agenzie in Lombardia, stiamo lavorando insieme a uno studio di consulenza per pubblicare il nuovo bando secondo le direttive dell’Autorità di regolazione dei Trasporti. Siamo in ritardo, come sono in ritardo tutte le altre agenzie, il nuovo bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno a cui farà seguito la gara europea, forse la più importante per il territorio cremonese-mantovano per l’importo. Per definire il nome del nuovo gestore occorrerà aspettare almeno un anno”.

Cosa augura al suo successore?

“In bocca al lupo, e lo invito a fare grande attenzione alla gara e al trasporto degli studenti perché, in questo territorio rappresentano il 90% degli utenti, escludendo la zona di Crema, dove per le carenze ferroviarie rimane ancora un pendolarismo di lavoratori tra Crema e Milano”.

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