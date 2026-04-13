Giorgio Panariello torna al Ponchielli il 15 aprile con lo spettacolo “E se domani…”

Giorgio Panariello torna a Cremona con il suo nuovo spettacolo E se domani…, che andrà in scena al Teatro Ponchielli mercoledì 15 aprile alle 21.

Un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta offrirà al pubblico un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

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