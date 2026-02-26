Ultime News

Cronaca

Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione

di Laura Bosio

Agenti in borghese hanno fatto irruzione negli uffici del Suap di Cremona, esaminando archivi e prelevando documenti nell'ambito di un'indagine in corso

Gli uffici comunali in via Geromini
Blitz della Polizia Locale giovedì mattina negli uffici comunali di via Geromini a Cremona, dove ha sede il Suap, l’Ufficio unico per le attività produttive. Erano circa le 10 quando i dipendenti della sede distaccata del Comune hanno visto entrare diversi agenti in borghese.

Le squadre della Polizia Locale hanno passato al setaccio archivi cartacei e materiale amministrativo. Al termine dell’intervento, parte della documentazione esaminata è stata portata via dagli agenti, che dovranno presumibilmente analizzarla nell’ambito di un’indagine in corso.

Non è noto, al momento, lo scopo del blitz e l’indagine è coperta da stretto riserbo. Si tratta, molto probabilmente, di un controllo legato ad alcune pratiche amministrative.

Durante l’ispezione gli uffici comunali hanno continuato a svolgere regolarmente le proprie attività, seppur con qualche rallentamento dovuto alla presenza degli agenti.

