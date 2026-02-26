Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione

Blitz della Polizia Locale giovedì mattina negli uffici comunali di via Geromini a Cremona, dove ha sede il Suap, l’Ufficio unico per le attività produttive. Erano circa le 10 quando i dipendenti della sede distaccata del Comune hanno visto entrare diversi agenti in borghese.

Le squadre della Polizia Locale hanno passato al setaccio archivi cartacei e materiale amministrativo. Al termine dell’intervento, parte della documentazione esaminata è stata portata via dagli agenti, che dovranno presumibilmente analizzarla nell’ambito di un’indagine in corso.

Non è noto, al momento, lo scopo del blitz e l’indagine è coperta da stretto riserbo. Si tratta, molto probabilmente, di un controllo legato ad alcune pratiche amministrative.

Durante l’ispezione gli uffici comunali hanno continuato a svolgere regolarmente le proprie attività, seppur con qualche rallentamento dovuto alla presenza degli agenti.

