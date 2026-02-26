Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida

PARMA (ITALPRESS) – Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Parma per un 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell’omicidio di tre suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria (Olga Raschietti, 83enne, Lucia Pulici 75enne e Bernardetta Boggian, 79enne), brutalmente assassinate in Burundi, nel quartiere Kamenge di Bujumbura, nella loro sede religiosa. Le prime due furono uccise colpendole con un oggetto contundente e con un taglio alla gola nel pomeriggio del 7 settembre 2014, mentre la terza (che era fuori sede durante il primo delitto) fu decapitata la notte seguente, riponendone poi il capo reciso accanto al corpo.

trl/mca1

(Fonte video: Carabinieri)