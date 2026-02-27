Badante cremonese morta a Dalmine: per l'autopsia è morte naturale, chiesta archiviazione

Non sarebbe un giallo il decesso di Renata Bossi, la badante cremonese di 60 anni trovata morta lo scorso 3 ottobre a Dalmine, in provincia di Bergamo, nella camera da letto della villa di due coniugi per i quali da circa un mese prestava servizio per assistere due persone fragili della famiglia. Sul caso, infatti, è stata chiesta l’archiviazione.

Per chiarire le circostanze della morte della donna, la procura di Bergamo aveva aperto un’indagine con l’ipotesi di accusa di morte come conseguenza di altro delitto, ma l’autopsia ha rivelato che la cremonese è deceduta per un arresto cardiaco.

La 60enne sembrava in salute, l’umore era buono, anche se aveva espresso preoccupazioni sul lavoro che stava svolgendo nell’abitazione di Dalmine, tanto che aveva intenzione di andarsene, lamentandosi che non le avevano fatto il contratto. Avrebbe lasciato quella casa proprio il 3 ottobre.

La salma della Bossi era stata bloccata dal pm Carmen Santoro in seguito alla querela sporta contro ignoti in Questura a Cremona dai familiari per le “troppe stranezze” relative al decesso: Renata era stata trovata morta sul letto rifatto nonostante avesse dormito lì la notte, non indossava il pigiama ed era vestita di giorno. E poi quelle ci sarebbero state strane ecchimosi sul corpo.

Erica e Giuseppe, 39 e 25 anni, figli della badante, sono rappresentati dall’avvocato Marilena Gigliotti. “La famiglia, ha sottolineato il legale, “non intende rinunciare a far valere il diritto della vittima all’accertamento completo dei fatti, visto che da quanto è emerso in maniera informale non ci sono state risposte esaurienti ai quesiti che erano stati formulati a suo tempo dal consulente della parte offesa in sede di accertamenti tecnici”.

Nel frattempo l’ex secondo marito della badante, assistito dall’avvocato Antonio Maestrini, è a processo a Cremona con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di Renata, che contro di lui aveva sporto una denuncia e che in aula aveva già testimoniato, costituendosi parte civile attraverso l’avvocato Gigliotti. Prima che partisse il procedimento penale c’erano state delle trattative tra le parti, poi non andate a buon fine.

Oggi, nel processo relativo ai maltrattamenti, i due figli della donna sono stati sentiti come testimoni.

