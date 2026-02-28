Ultime News

28 Feb 2026 La spedizione italiana in Russia: convegno al Ghisleri sulla "guerra degli ignoranti"
28 Feb 2026 FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia
28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
Video Pillole

BigMama bloccata a Dubai “Stiamo vivendo un incubo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili”. Lo dice, in un video sul suo profilo Instagram, la cantante Big Mama bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran. “Il mio volo – dice – è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi”.
