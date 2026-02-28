Sanremo, Fedez e Masini “La vittoria è che il brano arrivi alle persone”

SANREMO (ITALPRESS) – “Non siamo entrati in seminario”. Fedez risponde così sul rischio di “entrare papi e uscire cardinali”, spiegando nel corso di una conferenza stampa a Sanremo che per lui il traguardo è già raggiunto se “il brano arriva alle persone”. Marco Masini aggiunge: “A 61 anni, dopo 40 anni di carriera, ritrovarmi primo su Spotify è un miracolo. Mi sento l’uomo più felice del mondo”.

