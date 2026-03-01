Notte movimentata, due interventi delle forze dell'ordine per episodi violenti

Prima in via Massarotti, all’altezza di via de Stauris – autosilo; poi in piazza della Pace, tradizionale luogo della movida cremonese. Notte movimentata quella tra sabato e domenica. Alle 3:00 circa in via Massarotti un uomo di 31 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale a seguito di quella che dai primi riscontri è stata un’aggressione, su cui è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato.

Diverso l’intervento eseguito dai Carabinieri nella zona di piazza della Pace alle ore 4, quando un uomo di 26 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stato colpito con calci e pugni in via Monteverdi.

I militari sono stati allertati da alcune persone che avevano visto il ragazzo disteso a terra e una giovane accanto a lui che lo soccorreva. Dal racconto fatto da quest’ultima ai militari della Radiomobile – intervenuti per primi e poi supportati dai colleghi delle stazioni di Casalbuttano e Ostiano, coadiuvati da una Volante della questura – il 26enne e la ragazza di 23 anni, avevano avuto un diverbio tra loro all’interno di un locale ed erano stati allontanati dall’addetto alla vigilanza.

Mentre percorrevano via Monteverdi sono stati avvicinati da un’automobile da cui è scesa una persona che avrebbe sferrato un pugno al volto del 26enne, facendolo cadere a terra. La ragazza si è messa in mezzo per bloccare l’aggressore e anche lei è stata colpita con schiaffi e con un calcio.

I due giovani, entrambi residenti in provincia di Cremona, sono stati trasportati in codice verde in ospedale.

Il presunto aggressore è stato raggiunto e identificato dai carabinieri poco dopo. Saranno le due vittime a decidere se presentare querela nei suoi confronti.

