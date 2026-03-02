Ultime News

2 Mar 2026 Schianto tra auto e mezzo pesante sulla Castelleonese: un ferito
2 Mar 2026 Su CR1 torna "Campus", alla scoperta di Cremona città universitaria
2 Mar 2026 Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no, esperti a confronto
2 Mar 2026 Torna “Lo Sbaracco”, un week end di affari e shopping a Cremona
2 Mar 2026 Cremonese, prestazione positiva: contro il Milan sconfitta a testa alta
Video Pillole

Imprese, la formazione leva strategica per l’internazionalizzazione

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Non c’è settore economico che non benefici della formazione continua dei suoi lavoratori. E oggi, che sempre più aziende hanno compreso che l’internazionalizzazione è una strategia per far crescere il business, diventa strumento fondamentale. Il caso dell’Agrumaria Reggina è emblematico. La società si occupa dal 1985 di trasformazione degli agrumi. La formazione continua dei suoi collaboratori, fatta con Fondimpresa, le ha consentito di puntare e crescere anche sui mercati stranieri.
abr/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...