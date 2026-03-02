Imprese, la formazione leva strategica per l’internazionalizzazione





REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Non c’è settore economico che non benefici della formazione continua dei suoi lavoratori. E oggi, che sempre più aziende hanno compreso che l’internazionalizzazione è una strategia per far crescere il business, diventa strumento fondamentale. Il caso dell’Agrumaria Reggina è emblematico. La società si occupa dal 1985 di trasformazione degli agrumi. La formazione continua dei suoi collaboratori, fatta con Fondimpresa, le ha consentito di puntare e crescere anche sui mercati stranieri.

