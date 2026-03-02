Ultime News

2 Mar 2026 "Tra Segno, Sguardo e Colore", mostra collettiva delle allieve di Tartamella
2 Mar 2026 Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti
2 Mar 2026 "L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
2 Mar 2026 Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
2 Mar 2026 Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler
Video Pillole

Referendum, Salvini “Da Di Matteo dichiarazioni imbarazzanti”

MILANO (ITALPRESS) – Le dichiarazioni magistrato Nino di Matteo in merito al referendum sulla giustizia sono “imbarazzanti per lui, perché ripetere che mafiosi e massoni voteranno sì al referendum è una mancanza di rispetto nei confronti di milioni di italiani che vogliono una giustizia più giusta e più veloce”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano.

xh7/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...