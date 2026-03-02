Referendum, Salvini “Da Di Matteo dichiarazioni imbarazzanti”

MILANO (ITALPRESS) – Le dichiarazioni magistrato Nino di Matteo in merito al referendum sulla giustizia sono “imbarazzanti per lui, perché ripetere che mafiosi e massoni voteranno sì al referendum è una mancanza di rispetto nei confronti di milioni di italiani che vogliono una giustizia più giusta e più veloce”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano.

