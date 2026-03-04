Buone notizie per i neosposi bloccati in Thailandia: torneranno a casa, ecco come

Buone notizie per Chiara Ravara e Luca Zini, neosposi rimasti bloccati in Thailandia alla fine del loro viaggio di nozze, a causa dei disagi al traffico aereo internazionale per la guerra in Iran.

La coppia, nella notte, ci ha fatto sapere che per loro è stata trovata una soluzione: tramite un volo con la compagnia aerea Malaysian Airlines faranno scalo a Kuala Lumpur, per poi ripartire, destinazione Malè. Si fermeranno dunque nella capitale delle Maldive per una o due notti (a seconda della disponibilità dei posti sugli aerei successivi) e da lì dovrebbero poi rientrare con un viaggio diretto che li porterà a Milano Malpensa.

La partenza è prevista per la mattinata di mercoledì (pomeriggio inoltrato a Phuket). Si prospetta un viaggio lungo e impegnativo ma quantomeno c’è il sollievo per aver trovato una soluzione al loro problema.

Chiara e Luca ringraziano l’agenzia che li ha supportati e ribadiscono quanto, nonostante la preoccupazioni, non si siano mai trovati in condizioni di disagio ma – finora – sempre seguiti e sistemati in strutture confortevoli.

