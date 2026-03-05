"Gioielli sotto casa" al lago di Cei: paradiso di armonia e natura

Giovedì alle 20.30 su Canale 19 torna Gioielli Sotto Casa, la trasmissione condotta da Piero Brazzale, che prosegue il suo viaggio tra le meraviglie di Rovereto e dei suoi dintorni.

Questa settimana il racconto si fa ancora più intimo e contemplativo, portandoci alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi del territorio: il Lago di Cei.

Il silenzio che parla: il Lago di Cei

A circa 900 metri di altitudine, immerso in una cornice di faggi secolari e abeti che sembrano custodirlo con discrezione, il Lago di Cei appare come un piccolo mondo sospeso. È uno specchio d’acqua che non colpisce per imponenza, ma per armonia. Qui la bellezza non è gridata: si lascia scoprire lentamente, passo dopo passo, lungo le sue rive tranquille.

Il verde intenso del bosco si riflette sull’acqua limpida, creando giochi di luce che cambiano con il passare delle ore. Le ninfee colorate punteggiano la superficie del lago, disegnando delicate macchie rosa e bianche, mentre tra le specie floreali che crescono sulle sponde spicca il raro iris blu, presenza preziosa che testimonia la ricchezza di questo ecosistema.

Le mille sfumature dei canneti si intrecciano con il volo e il nuoto delle anatre selvatiche, le cui piume variopinte aggiungono movimento e vivacità a un paesaggio dominato dalla quiete.

È un luogo dove il silenzio non è assenza, ma presenza viva: il fruscio delle foglie, il leggero incresparsi dell’acqua, il richiamo degli uccelli compongono una sinfonia naturale che invita alla contemplazione.

Il Lago di Cei è meta amata da chi cerca una passeggiata rilassante, da chi desidera respirare aria pura e ritrovare un contatto autentico con la natura, lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.

Verso Monte Cimana, tra panorami e sapori

Il viaggio di ‘Gioielli Sotto Casa’ prosegue salendo verso Monte Cimana, dove sorge la Malga Cimana, a circa 1350-1400 metri di altitudine, poco sopra il lago. Il percorso, già di per sé suggestivo, conduce a un luogo che unisce panorama e accoglienza.

Da quassù lo sguardo si apre ampio sulla Vallagarina: un orizzonte che invita a fermarsi, ad osservare, a lasciarsi sorprendere dalla vastità del paesaggio. Raggiungibile comodamente in auto da Rovereto in una ventina di minuti oppure attraverso facili sentieri immersi nel verde, la malga è un punto di incontro tra natura e tradizione.

Qui i sapori della cucina tipica trentina raccontano storie di montagna e di stagioni, mentre le escursioni nei dintorni – anche in compagnia degli alpaca – rendono l’esperienza ancora più speciale, soprattutto per le famiglie. Gli spazi verdi dedicati ai bambini completano un quadro di serenità e condivisione.

La puntata di questa sera è un invito a rallentare, ad ascoltare la natura e a riscoprire luoghi che, pur vicini, sanno sorprendere con la loro autenticità.

L’appuntamento è alle 20.30 sul Canale 19.

Veronica Padiglione

